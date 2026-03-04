¿Cómo le va al América contra los 3 equipos 'nuevos' de la Liga MX?

Enrique Gómez

Hay dos equipos que han jugado todas las temporadas de la Liga MX, uno de ellos es el América.

Hay tres equipos que llegaron a la Primera División después del 2019, uno de ellos es FC Juárez.

De cara al partido entre las Águilas y los Bravos para la Jornada 9 del Clausura 2026, es momento de destapar cómo le ha ido al equipo ‘azulcrema’ contra los tres equipos nuevos del futbol mexicano. Y es que, aunque se espera un dominio avasallador por parte del club con más títulos, lo cierto es que cada uno de estos nóveles ya sabe lo que es vencer al club capitalino, de hecho, el ‘Atleti’ lo hizo este año.

El récord del América ante los equipos ‘nuevos’ de la Liga MX:

Contra Atlético de San Luis (ascendió desde 2019):

· 12 victorias y 5 derrotas

· Último resultado: derrota 2-0

· Próximo partido: Apertura 2026

Contra FC Juárez (compró su plaza en 2019):

· 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas

· Último resultado: empate 1-1

· Próximo partido: 4 de marzo

Contra Mazatlán FC (compró su plaza en 2020):

· 8 victorias, 2 empates y 1 derrota

· Último resultado: empate 2-2

· Próximo partido: 15 de marzo

América, Puebla y los clubes con más años en Primera División

En lo que respecta al equipo mazatleco, el duelo de la próxima semana representará el último enfrentamiento de su historia contra el ‘más grande’ del futbol mexicano, pues cabe recordar que ya hay un acuerdo para que este club desaparezca en verano y su lugar pueda ser tomado por el Atlante.

América, que apenas y se aferra a los ocho primeros ligares de la tabla, debe aprovechar que enfrenta, casi de consecutivamente, a dos de los equipos con menos tradición en el futbol mexicano y que curiosamente (o no) marchan entre los últimos lugares, justo a medio camino de la fase regular.