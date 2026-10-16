Como en la final de hace 19 años, 'Hobbit' Bermúdez está listo para Pumas

Enrique Gómez

Cualquiera pensaría que todos los jugadores que disputaron la final entre Atlante y Pumas ya están retirados, pero no es así. De hecho, uno de esos futbolistas sigue militando en los ‘Potros de Hierro’.

Como sucedió hace 19 años, cuando el equipo azulgrana disputaba su primer torneo en Cancún y estaba a punto de coronarse por tercera y última vez en la Liga MX, Christian Bermúdez se alista para enfrentar a Pumas. Solo que, en vez de 20 años, tiene 39 y sigue batallando con las secuelas de la durísima fractura de tibia y peroné que sufrió en 2024.

El ‘Hobbit’, quien usaba el número 18 igual que ahora, jugó todos los minutos en la final de vuelta de aquel Apertura 2007. Actualmente, el jugador nacido en Ciudad Nezahualcóyotl sigue acitvo y tras perderse los primeros ocho partidos en el regreso del ‘Potro’ a Primera División debido al desgaste acumulado por la cirugía y las secuelas a la lesión, sí jugó los últimos tres partidos de este Apertura 2026.

¿Solo Pumas no ganó nada durante la ausencia del Atlante? Hasta Puebla, Querétaro, Juárez o el Atlas levantaron trofeos en estos 12 años

Con 38 minutos acumulados en la Liga MX, ‘Hobbit’ está listo para enfrentar a Pumas, tal como sucedió hace casi dos décadas, solo que esta vez el partido es válido por la Jornada 12 del torneo regular y encuentra a ambos clubes en situaciones muy alejadas a la de una instancia final, pues marchan fuera de zona de Liguilla. Universidad es 12do con 13 puntos, mientras que el equipo que será local en el Estadio Banorte es antepenúltimo con dos menos.

De aquella final disputada en el Estadio Andrés Quintana Roo el último que quedaba en activo junto a Bermúdez era Pablo Barrera, pero el exjugador de Pumas se retiró a finales del 2025 con la camiseta del Querétaro.

Pero el caso del ‘Hobbit’ es especial, pues jugó con Atlante de 2006 a 2012. Le tocó la transición de Ciudad de México a Cancún, volvió en 2021 cuando el club recién había regresado a la capital, pero continuaba en la Liga de Ascenso, ahí ganó dos títulos de Expansión. Ahora se encuentra en el mismo equipo y recuperado para jugar un partido que hace remembrar los días de gloria y juventud.