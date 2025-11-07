Publicación: viernes 7 de noviembre de 2025

Enrique Gómez

¡Chivas podría tener a 3 campeones de goleo en un mismo plantel!

'Hormiga' González podría desbloquear un evento canónico en la Liga MX

¿Se imaginan que Chivas disputara la Liguilla con tres campeones de goleo en su misma plantilla? Ese mismo acontecimiento podría suceder para las finales de la Liga MX en este Apertura 2025.

Porque si Armando González se consagra como el jugador con más anotaciones de esta fase regular, se unirá a Javier Hernández (capo en 2010) y Alan Pulido (máximo romperredes en 2019), últimos jugadores que ganaron el título de goleo individual con el ‘Rebaño’ y que justamente son parte del actual plantel, aunque, eso sí, ninguno tiene relevancia en el equipo y han pasado casi todo el torneo sin jugar.

Un capo, una 'Hormiga' y un debutante, por el título de goleo de la Liga MX

Un capo, una 'Hormiga' y un debutante, por el título de goleo de la Liga MX

El Apertura 2025 tendrá un campeón de goleo muy especial, pero ¿quién tiene más chances?

De cualquier manera, vaya que sería un evento canónico que el Guadalajara contara con sus tres últimos campeones de goleo en un mismo plantel, aunque seguramente tanto Hernández como Pulido no tengan mucha actividad en la Liguilla y que el próximo torneo ya no los veamos con la rojiblanca.

‘Chicharito’ Hernández

·       Campeón de goleo en Bicentenario 2010

·       4 partidos (104 minutos) en este torneo

·       Regresó a Chivas en enero de 2024

Alan Pulido

·       Campeón de goleo en el Apertura 2019

·       5 partidos (248 minutos) en este torneo

·       Regresó a Chivas en enero de 2025

Armando González

·       Líder de goleo en el Apertura 2025

·       16 partidos (1,039 minutos) en este torneo

·       Canterano de Chivas, debutó 2024

El equipo rojiblanco ya está clasificado a la Liguilla, entonces, lo único que falta para que este evento suceda es que la ‘Hormiga’ González se confirme como campeón de goleo. A falta de una facha para que termine la fase regular del Apertura 2025, está empatado en primer lugar con Paulinho (bicampeón de goleo) y Joao Pedro.

Poco han aportado ‘Chicharito’ y Pulido en su regreso al equipo tapatío, pero su presencia podría servir para hacer posible un acontecimiento histórico: tres campeones de goleo mexicanos en un mismo plantel.

¿Qué se juega tu equipo en la última fecha de la Liga MX?

1. Cruz Azul: La defensa del liderato final del Apertura 2025.
2. Toluca: Recuperar el primer lugar, que ostentó hasta la penúltima jornada.
3. América: Cobrar revancha del Toluca y aspirar a quedarse con el liderato.
4. Tigres: Sueña con su primer liderato desde el Clausura 2015.
5. Rayados: Mejorar su posición en la tabla para tener un rival más ‘a modo’ en cuartos.
6. Chivas: Asegurar su sitio entre los 6 primeros que avanzan directo a cuartos de final.
7. Juárez: Si no puede colarse en el top-6, al menos quedar en el play-in A.
8. Pachuca: Posicionarse en el play-in A.
9. Tijuana: ‘Robar’ un lugar en el play-in A, ese que clasifica a cuartos de final con una victoria.
10. Pumas: Aferrarse al último lugar que concede un lugar al play-in B.
11. Santos: Desbancar al 10°y clasificar al play-in de la Liga MX.
12. Atlas: ‘Robar’ un lugar en el play-in y salvar el torneo tras perder el clásico tapatío.
13. Querétaro: Una combinación de resultados que lo mande al play-in.
14. Atlético de San Luis: Una victoria para buscar el milagro del play-in.
15. Necaxa: Una tercera victoria consecutiva que le dé fe al proyecto de Fernando Gago.
16. Mazatlán: Alejarse del último lugar en la tabla de cociente.
17. León: Que la afición despida a James Rodríguez con su primera victoria en 9 partidos.
18. Puebla: Cerrar el torneo al menos con una decena de puntos.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS