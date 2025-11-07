¡Chivas podría tener a 3 campeones de goleo en un mismo plantel!

Enrique Gómez

¿Se imaginan que Chivas disputara la Liguilla con tres campeones de goleo en su misma plantilla? Ese mismo acontecimiento podría suceder para las finales de la Liga MX en este Apertura 2025.

Porque si Armando González se consagra como el jugador con más anotaciones de esta fase regular, se unirá a Javier Hernández (capo en 2010) y Alan Pulido (máximo romperredes en 2019), últimos jugadores que ganaron el título de goleo individual con el ‘Rebaño’ y que justamente son parte del actual plantel, aunque, eso sí, ninguno tiene relevancia en el equipo y han pasado casi todo el torneo sin jugar.

Un capo, una 'Hormiga' y un debutante, por el título de goleo de la Liga MX El Apertura 2025 tendrá un campeón de goleo muy especial, pero ¿quién tiene más chances?

De cualquier manera, vaya que sería un evento canónico que el Guadalajara contara con sus tres últimos campeones de goleo en un mismo plantel, aunque seguramente tanto Hernández como Pulido no tengan mucha actividad en la Liguilla y que el próximo torneo ya no los veamos con la rojiblanca.

‘Chicharito’ Hernández

· Campeón de goleo en Bicentenario 2010

· 4 partidos (104 minutos) en este torneo

· Regresó a Chivas en enero de 2024

Alan Pulido

· Campeón de goleo en el Apertura 2019

· 5 partidos (248 minutos) en este torneo

· Regresó a Chivas en enero de 2025

Armando González

· Líder de goleo en el Apertura 2025

· 16 partidos (1,039 minutos) en este torneo

· Canterano de Chivas, debutó 2024

El equipo rojiblanco ya está clasificado a la Liguilla, entonces, lo único que falta para que este evento suceda es que la ‘Hormiga’ González se confirme como campeón de goleo. A falta de una facha para que termine la fase regular del Apertura 2025, está empatado en primer lugar con Paulinho (bicampeón de goleo) y Joao Pedro.

Poco han aportado ‘Chicharito’ y Pulido en su regreso al equipo tapatío, pero su presencia podría servir para hacer posible un acontecimiento histórico: tres campeones de goleo mexicanos en un mismo plantel.