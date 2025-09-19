¿Chivas está al nivel del Toluca? Ver para creer en el AKRON

Enrique Gómez

Así como lo ven, debajo de cualquier zona de clasificación a la siguiente ronda, la mejora de Chivas es notable, pues pasó de estar al mismo nivel (literalmente) del último lugar del Apertura 2025 a vencer al América, empatar con Tigres y en automático, merodear los primeros 10 lugares de la tabla de posiciones.

Si además de todo, logra un buen partido contra el campeón Toluca en esta Jornada 9, se convencerá de que está para competirle a los grandes candidatos del futbol mexicano, una convicción que cualquiera quisiera para arrancar la segunda mitad del torneo.

El equipo rojiblanco tiene ocho puntos y aún está tres del 10° lugar (el último puesto que clasifica al play-in), por lo que vencer al Toluca no solo sería un enorme impulso anímico, sino que también competitivo, pues aspiraría a meterse en franja de avanzada por primera vez en el certamen.

Así llegan Chivas y ‘Diablos’ a este partido entre dos clubes históricos del futbol mexicano: