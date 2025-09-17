Chivas sobrevive a la tormenta y a unos somníferos Tigres

Héctor Cantú

Las Chivas se quedaron con las ganas de hilar sus segunda victoria al hilo en el torneo Apertura 2025 luego de empatar ante Tigres en partido pendiente de la jornada 1.

Lueog de una tromba que obligó a postergar el inicio del partido por dos horas, el Rebaño Sagrado logró hacer un partido competido ante una de las mejores plantillas del futbol mexicano; Incluso, pudo haberse llevado los tres puntos, pero careció de efectividad a la hora buena.

Los primeros 45 minutos ofrecieron pocas emociones. Tigres alcanzó el arco rival con dos disparos de larga distancia de Ángel Correa que obligaron al ‘Tala’ Rangel a intervenir para impedir la caída de su arco.

Para el complemento, la historia dio un giro completo. La incursión de la ‘Hormiga’ González le dio mayor presencia a los rojiblancos que coquetearon con el gol en más ocasiones que su rival.

Un mano a mano del propio Armando fue bien atajado por Nahuel Guzmán. Después, un disparo de volea de la misma ‘Hormiga’ que se estrelló en el larguero. Y por último, un penal mal ejecutado por Efraín Álvarez, terminaron por sentenciar un amargo empate para el cuadro tapatío.

La tormenta que impidió el inicio del Chivas vs. Tigres

De Tigres, muy poco que rescatar. Las incursiones de Antuna Ozziel Herrera y Nicolás Ibáñez no lograron cambiar la dinámica de los del norte.

En los próximos partidos, las Chivas se medirán a Toluca y Necaxa, mientras que el cuadro de la Sultana del Norte intentará regresar a las primeras posiciones de la tabla general tras enfrentar a Pumas y Atlas en las próximas jornadas.