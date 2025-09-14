Los reprobados del América ante Chivas en el Clásico Nacional

Héctor Cantú

El América ha recibido un duro golpe luego de caer por 2-1 en la edición Apertura 2025 del Clásico Nacional.

Las Águilas llegaron sobradas en ánimos para este encuentro. La versión del Rebaño Sagrado de los partidos anteriores hacía pensar que sería un partido fácil de definir a favor del equipo amarillo.

Pero los jugadores de las Águilas no tuvieron su mejor tarde, empezando por Rodrigo Aguirre, uno de los futbolistas que quedó a deber en este cotejo.

El ‘Búfalo’ solo tocó en 8 ocasiones la pelota, de las cuales, acumuló apenas 4 pases correctos. El hombre encargado de los goles solo logró un disparo desviado a puerta y perdió en 11 ocasiones la pelota.

Allan Saint-Maxim, la gran revelación y contratación de las Águilas no completó el partido y en los 70 minutos de juego perdió en 16 ocasiones la pelota y se fue sin hacer un solo disparo al arco rival.

Erick Sánchez se une a la lista de reprobados con un solo disparo desviado al arco rival, además de haber perdido en 9 ocasiones la pelota.

El seleccionado nacional vio una tarjeta amarilla que condicionó su accionar dentro del campo y se fue en blanco en centros efectivos durante el tiempo en el que estuvo dentro del terreno de juego.

Las Águilas, ahora, tendrá que enfrentarse a Monterrey, otra de las plantillas más complicadas del futbol mexicano, duelo donde intentará lamerse las heridas.