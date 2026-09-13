Chivas debe ser el futuro líder del Apertura 2026

Enrique Gómez

Solo una victoria en casa y Chivas se convertirá en líder del Apertura 2026, tal como lo hizo en la gran mayoría de las jornadas del torneo pasado antes del colapso en las últimas semanas.

En el pseudo clásico contra Pumas, válido por la Jornada 8 de la Liga MX, el equipo tapatío quiere aprovechar la derrota del América y el hecho de que el actual líder, Toluca, tiene un partido menos que la mayoría, para llegar a 17 puntos y tener más puntos que el resto de los competidores.

Universidad tiene serios problemas jugando en Guadalajara y si no gana, iniciará la siguiente semana fuera de los ocho primeros lugares, o sea, apartado de zona de Liguilla.

Así llegan ambos equipos para este duelo que marcará la mitad del torneo regular: