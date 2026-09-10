Pumas despertó y recordó cómo se gana en casa

Redacción FOX Deportes

Pumas consiguió un valioso e imponente triunfo 3-1 sobre León que encendió las tribunas en la Jornada 7. El conjunto universitario abrió la cuenta al minuto 45 con la anotación de Juninho antes del descanso. Los auriazules mostraron determinación constante para tomar la iniciativa y dominar las acciones del encuentro.

Para la parte complementaria, José ‘Plátano’ Alvarado igualó el marcador al minuto 53 tras una espectacular chilena. No obstante, la reacción felina fue inmediata y certera para recuperar el control frente a su afición. La escuadra universitaria no cedió terreno y apretó con fuerza en la zona de ataque.

Al minuto 70, Robert Morales remató de gran forma un centro por la banda izquierda para firmar el 2-1. Posteriormente, Pedro Vite sentenció la victoria al minuto 87 con el tercer tanto definitivo del juego. Pumas concretó así un resultado contundente para lograr su primer triunfo en casa.

Con este resultado, Pumas llegó a 11 unidades para escalar posiciones clave en la tabla general. Por su parte, el León se quedó estancado con 10 puntos en la clasificación del Apertura 2026. Ambos clubes se enfocan ya en sus compromisos inmediatos para la siguiente fecha.