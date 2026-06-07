César 'Chino' Huerta regresa a la Liga MX

Redacción FOX Deportes

El jugador mexicano, César ‘Chino’ Huerta, estaría muy cerca de volver al futbol mexicano y dar por terminada su aventura en el futbol belga con el Anderlech.

De acuerdo a Paco Vela, reportero de Fox Deportes, el exjugador de Chivas habría llegado a un acuerdo con los Diablos Rojos del Toluca para unirse a sus filas a partir del próximo torneo.

El acuerdo sería una compra definitiva por parte del equipo escarlata, actual campeón de la Concacaf Champions Cup con una duración de cuatro años,.

En caso de concretarse, Huerta defendería su cuarta camiseta en la primera división del futbol mexicano luego de haber jugado para Chivas, Mazatlán y Pumas.

La camiseta del 'Chino' Huerta que caló muy hondo en Chivas

César Huerta forma parte de los convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 en la que será sui primera aventura mundialista.

‘Chino’ Huerta salió en 2025 de los Pumas para unirse al Anderlecht, donde jugó 38 partidos, donde marcó 5 goles y colaboró con 3 asistencias.