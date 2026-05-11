Oscar Sandoval
Cesc Fábregas, el mejor técnico en la historia de Como
Fábregas tomó al equipo en segunda división y lo llevó a Europa
Como vive un sueño luego de clasificar por primera vez a competencias internacionales, los últimos dos años han cambiado su historia y el gran responsable de la transformación es Cesc Fábregas quien se graduó como director técnico con mención honorifica luego de tomar al equipo en segunda división y llevarlo a Europa.
Fábregas se convirtió en uno de los accionistas de Como sin saber que su aventura lo iba a colocar en los anales del club, fichó como jugador en el ocaso de su carrera y después de un año tomó las riendas del equipo juvenil para posteriormente irrumpir como entrenador a todos los efectos.
El español aceptó el cargo al frente de los ‘Lariani’ cuando peleaban en la Serie B y la Serie A parecía inalcanzable, pero tras una temporada en la segunda categoría llegó el anhelado ascenso a la primera división y un nuevo reto se presentó.
La permanencia era el principal objetivo y cumplió con creces, al grado de sellar la salvación antes de tiempo, instalándose con autoridad en la media tabla y rozando la zona europea.
Con un equipo joven lleno de figuras emergentes y bajo la batuta de Fábregas llegó la hora de verdad, clasificar a Europa era la misión y luego de un año que será inolvidable selló su boleto a torneos internacionales para la próxima temporada.
Los ‘Lariani’ pasaron del ascenso en 2024 a debutar en Europa en este 2026 y el responsable es el técnico español quien a final de esta temporada podría dar el ciclo por cerrado para dirigir un equipo con mayores aspiraciones luego de convertirse en el mejor técnico en la historia de Como.
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