Cesc Fábregas, el mejor técnico en la historia de Como

Oscar Sandoval

Como vive un sueño luego de clasificar por primera vez a competencias internacionales, los últimos dos años han cambiado su historia y el gran responsable de la transformación es Cesc Fábregas quien se graduó como director técnico con mención honorifica luego de tomar al equipo en segunda división y llevarlo a Europa. 10.05 a very special date 🤍💙 pic.twitter.com/PsIY2XldaS — Como1907 (@Como_1907) May 10, 2026

Fábregas se convirtió en uno de los accionistas de Como sin saber que su aventura lo iba a colocar en los anales del club, fichó como jugador en el ocaso de su carrera y después de un año tomó las riendas del equipo juvenil para posteriormente irrumpir como entrenador a todos los efectos.

El español aceptó el cargo al frente de los ‘Lariani’ cuando peleaban en la Serie B y la Serie A parecía inalcanzable, pero tras una temporada en la segunda categoría llegó el anhelado ascenso a la primera división y un nuevo reto se presentó.

El sueño de Como se convirtió en realidad y jugará en Europa la próxima temporada

La permanencia era el principal objetivo y cumplió con creces, al grado de sellar la salvación antes de tiempo, instalándose con autoridad en la media tabla y rozando la zona europea.

Con un equipo joven lleno de figuras emergentes y bajo la batuta de Fábregas llegó la hora de verdad, clasificar a Europa era la misión y luego de un año que será inolvidable selló su boleto a torneos internacionales para la próxima temporada.

Los ‘Lariani’ pasaron del ascenso en 2024 a debutar en Europa en este 2026 y el responsable es el técnico español quien a final de esta temporada podría dar el ciclo por cerrado para dirigir un equipo con mayores aspiraciones luego de convertirse en el mejor técnico en la historia de Como.