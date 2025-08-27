¿Cuántos mexicanos jugarán la Conference League este año?

Enrique Gómez

Solo había un espacio para un mexicano más en la Conference League y el ganador terminó siendo Orbelín Pineda junto a su AEK Atenas. O sea, César Huerta no tendrá competencias internacionales esta temporada y el Anderlecht tendrá que hacer valer sus partidos en los torneos locales de Bélgica.

El AEK de Grecia venció 2-0 al equipo de Bruselas para un marcador global de 3-1, pero, ¿los mexicanos tuvieron participación en este partido de play-off hacia la fase de liga de la Conference League?

Orbelín Pineda

· Titular en el partido de vuelta

· Jugó los 90 minutos

César Huerta

· Titular en el partido de vuelta

· Fue sustituido al medio tiempo

O sea, por 45 minutos dos de los jugadores que ganaron la Copa Oro con México apenas el 7 de julio fueron rivales en el mediocampo en el OPAP Arena, inmueble ubicado al Noroeste de Atenas.

Ya si juntamos toda la serie (el juego de ida y el de vuelta), veremos que Huerta jugó 78 minutos en Bélgica, mientras que Pineda fue suplente e ingresó al inicio del segundo tiempo; es decir, compartieron poco más de media hora en el terreno de juego; al final, el ‘Maguito’ disputó 135 minutos, mientras que el ‘Chino’ vio 124; por desgracia para este último, el conjunto griego fue el vencedor de la serie.

Además de Pineda, otro jugador mexicano que disputará la fase de liga de la Conference League es Mateo Chávez del AZ Alkmaar; veremos si el sorteo los enfrenta desde instancia tempranas.