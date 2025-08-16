César ‘Chino’ Huerta entró de cambio y marcó en la victoria de Anderlecht

Oscar Sandoval

Anderlecht derrotó 2-0 a Dender en la jornada 4 de la liga belga para colocarse en el tercer lugar de la tabla con nueve puntos, tardó 74 minutos en abrir el marcador, pero cuando César Huerta lo hizo aprovechó para sentenciar el duelo y conseguir su tercer triunfo de la temporada.

El ‘Chino’ Huerta anotó su primer gol de la temporada en el futbol belga apareciendo en el momento que Anderlecht más lo necesitaba, los visitantes habían sido mejores que Dender, pero sin inclinar la balanza a su favor hasta que el mexicano anotó el 1-0.

El seleccionado mexicano entró al 61 y cambió el trámite del partido tras rematar en el segundo poste un centro cruzado desde la banda izquierda para darle tranquilidad a su equipo que terminó sentenciando el partido al 84 con el 2-0, obra de Thorgan Hazard tras definir una jugada que peleó Huerta en el circulo central.

Anderlecht es el tercer lugar de la tabla general en Bélgica a un punto de Union Saint-Gilloise y su próximo compromiso será contra AEK en la ida del playoff rumbo a la fase de liga de la Europa League.