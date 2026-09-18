Aun veterano, Henry Martín sigue siendo la fantasía de Chivas

Enrique Gómez

Pasan los años y Chivas sigue anhelando a Henry Martín, ¿algún día se le hará poder contratarlo?

Por ahora y como ha sido desde el Clausura 2018, cuando Chivas dejó escapar su fichaje pese a que tenía prioridad, el delantero yucateco juega para el América y está listo para sacudir el Clásico Nacional.

Con todo y el gran torneo que está teniendo, incluso en ofensiva, lo cierto es que el Guadalajara no tiene un ariete como Henry Martín, quien, además de su peso específico, está teniendo una buena campaña a sus 33 años, luego de algunos años a la baja después de la era del tricampeonato.

¿América y Chivas ya se perdieron el repele?

¿A Henry le alcanzaría para ser titular en el joven y dinámico equipo de Gabriel Milito?

De acuerdo con Comparisonator, así se ubica la ‘Bomba’ después de ocho jornadas en el Apertura 2026:

· 210 puntos de índex

· 6to mejor delantero en esta Liga MX

· 13 lugares por encima de Ricardo Marín, nueve de área de las Chivas

· Además, es el tercer mejor pasador en su posición

Martín registra tres goles y una asistencia en seis partidos (cinco como titular) en lo que va del certamen, cifras que serían muy bien recibidas en el Guadalajara, equipo que solo puede usar jugadores mexicanos y que cada año anhela encontrar a un futbolista con el perfil y el liderazgo del exjugador de Tijuana.

Por si fuera poco, Henry acumula siete goles contra las Chivas a lo largo de su carrera con el América.

No hace mucho, el equipo tapatío volvió a acercarse a Henry con la intención de ficharlo, pero no lo logró y ahora deberá enfrentarlo en la Jornada 9 de la Liga MX, en lo que se antoja como un duelo directo para conocer cuál de los dos gigantes del futbol mexicano está mejor encaminado al título.