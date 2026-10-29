¿Aún podría romperse el récord de puntos en este Apertura 2026?

Enrique Gómez

El segundo peor récord de puntos en la Liga MX aún podría igualarse, pero el segundo mejor no.

El Apertura 2026 se ha cerrado mucho en la parte alta y basta ver que a falta de tres partidos para que termine la fase regular, todavía hay nueve equipos con posibilidades reales de quedarse con el primer lugar y que entre el primer y el cuarto lugar solo hay cuatro puntos de distancia.

Es decir, nadie está avasallando en el torneo como para despegarse y de esta forma ponerse cerca del récord de puntos de 18 equipos y mucho menos, el histórico en torneos cortos.

Máximos puntajes en la Liga MX en torneos con 18 clubes

1. Cruz Azul → 42 puntos, Apertura 2024

2. León → 41 puntos, Clausura 2019

3. Cruz Azul → 41 puntos, Clausura 2021

*La marca histórica es del América (43 puntos en A2002), pero el torneo era de 20 equipos*

Peores puntajes en la era de torneos cortos

1. Veracruz → 0 puntos (4 en la cancha), Clausura 2019

2. Puebla, 5 puntos, Clausura 2024

3. Indios de Juárez → 6 puntos, Apertura 2009

¿Cuál es el récord de menos puntos en la Liga MX? Por casi 10 años, el otro equipo de Ciudad Juárez ostentó la infame marca

Esto quiere decir que FC Juárez aún podría igualar la segunda peor marca en la historia de la Liga MX, pues hasta antes de la Jornada 15 del Apertura 2026, el equipo fronterizo tiene cinco puntos.

Sin embargo, las tres mejores sumas en la historia se mantendrán intocables para este año, pues el actual primer lugar, América, ‘solo’ tiene 28 puntos tras empatar su partido pendiente contra Tijuana. Es decir, su esperanza máxima de puntos es de 37 si gana sus últimos tres juegos.

Los puntos ya son decorativos en la Liga MX, incluso en la parte baja de la tabla, pues desde la temporada pasada y hasta nuevo aviso no hay multas por cociente, mucho menos descenso.