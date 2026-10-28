¿Cuál es el récord de menos puntos en la Liga MX?

Enrique Gómez

Antes de que existieran los ‘Bravos’ de Juárez, mucho antes de que sus directivos compraran la franquicia de los dolientes Lobos BUAP para llegar a la Liga MX, existió otro equipo en esa ciudad fronteriza conocido por haber firmado uno de los récords más infames del futbol mexicano.

¿Está el actual equipo juarense cerca de la aterradora marca que logró su ancestro? Si ganan un partido más o suman en al menos dos de las últimas tres jornadas, lo evitará.

Eliminados y clasificados en la Liga MX a 3 jornadas del final Ningún lugar está definido; América aún podría perder la cima y Juárez, salir del sótano

Mucho tiempo después de su extinción, los Indios de Juárez seguían ostentando la marca de menos puntos conseguidos en un torneo corto, luego de que en el Apertura 2009 terminaran con seis unidades. No fue hasta 10 años después que el Veracruz ‘liberó’ el espíritu atormentado de aquel conjunto chihuahuense al alcanzar cuatro fichas en el ábaco, mismas que le fueron extraídas por sanción y finalmente terminó el torneo en cero unidades y además, sin ganar un solo partido en el certamen.

Los tres equipos que menos puntos sumaron en un torneo corto:

1. Veracruz, 0 en el Clausura 2019

2. Puebla, 5 en el Clausura 2024

3. Indios de Juárez, 6 en el Apertura 2009

Por ahora, los ‘Bravos’ tiene cinco unidades en 14 jornadas, por lo que están muy cerca de desmarcarse de ser el peor equipo en la historia de Ciudad Juárez o bien, de igualar al Puebla como el equipo con menor cosecha de puntos en lo que va de esta década.

Los últimos tres rivales del conjunto fronterizo son Querétaro, Atlético de San Luis y Atlas y está a dos triunfos o dos empates de escaparse de las desgracias de su ancestro. Eso sí, al menos ya ganó un partido en este certamen, cosa que los Indios no pudieron lograr hace 17 años.