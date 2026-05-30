Atlético de San Luis apuesta por un técnico mexicano

Redacción FOX Deportes

También los técnicos mexicanos tienen segundas oportunidades en la Liga MX y para muestra, Diego Mejía.

El Atlético de San Luis anunció al estratega de 42 años, quien viene de dirigir al Atlético Ottawa de la liga de Canadá, pero que antes estuvo a cargo de FC Juárez durante un total de 28 partidos.

En su comunicado, el club potosino compartió que, en sus primeras palabras al interior de la institución, el entrenador “expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional y señaló que uno de su principal objetivo será construir un equipo competitivo, con identidad y compromiso dentro del futbol mexicano”.

En su etapa con Juárez, Mejía conquistó seis victorias, tramitó seis empates y encajó 16 derrotas.

El Atlético de San Luis se encuentra en plena reestructuración luego de lo que fue el Clausura 2026 y en general, toda la temporada pasada, pues mientras que en el certamen pasado finalizó 14°, su acumulado de puntos durante todo el año futbolístico lo dejó como el cuarto peor de toda la Primera División.

Mejía buscará mejorar lo hecho por Guillermo Abascal (despedido para segunda mitad del torneo pasado) y del interino Raúl Chabrand y así, lograr que el ‘Atleti’ vuelva a ser un equipo al menos competente en la Liga MX.