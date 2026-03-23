Terminó la paciencia: Guillermo Abascal fue cesado por San Luis

Redacción FOX Deportes

El Atlético de San Luis anunció el cese de Guillermo Abascal, luego de la derrota en casa ante León, resultado que terminó por sentenciar su etapa en el banquillo potosino. La decisión llegó tras 12 jornadas del Clausura 2026, con el equipo lejos de los puestos de clasificación. El club informó que la salida se dio de mutuo acuerdo, aunque los resultados marcaron el rumbo final del proyecto.

El paso del técnico español estuvo lejos de cumplir expectativas en términos colectivos, pese a algunos destellos individuales. Abascal dirigió un total de 31 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, con saldo de 10 triunfos, tres empates y 18 derrotas. En su primer torneo, el Apertura 2025, el equipo terminó en el lugar 15 con 16 puntos, misma posición que repitió en el Clausura 2026.

En el presente torneo, los números terminaron por inclinar la balanza en su contra: apenas tres victorias, dos empates y siete derrotas, para un total de 11 unidades tras 12 fechas. El equipo se encontraba a seis puntos de la zona de clasificación, lo que evidenció la falta de regularidad y resultados. La derrota ante León fue el detonante final de una tendencia negativa que ya arrastraba semanas.

De cara al cierre del Clausura 2026, el panorama del conjunto potosino luce complicado, aunque aún con posibilidades matemáticas de Liguilla. El calendario incluye visitas a Monterrey, Toluca y Juárez, además de duelos en casa ante Pumas y Santos. Mientras tanto, Raúl Chabrand asumirá como técnico interino con la misión de rescatar el torneo en sus últimas jornadas.