André Jardine contó su verdad sobre la salida del América

Redacción FOX Deportes

En su despedida (un tanto obligada) como entrenador del América, André Jardine contó su verdad acerca de su salida del equipo.

El entrenador brasileño, quien se marcha con tres campeonatos de liga en seis torneos dirigidos (de los cuales, en realidad, solo uno fue malo) confesó que el desgaste en su relación con jugadores y la directiva fue determinante.

"Fueron tres años que parecen 10 y el desgaste en un equipo de la exigencia del América, que obliga a trabajar en el límite de todos sentidos, me llevó a pensar un poco que sería lo mejor. Por más cariño que tengo a este equipo, el desgaste era grande con jugadores y directiva, más cuando no logramos todos los objetivos que queríamos", aseveró el entrenador, quien siempre tuvo la deuda de trascender en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Fue esta semana cuando el club anunció la salida del entrenador que llegó para el Apertura 2023 (primer torneo en el que fue campeón en un 'rally' de tres consecutiuvos) y que ahora se marcha como el entrenador más ganador en la historia de la institución con seis trofeos oficiales en total.

Siempre en el corazón; así se despidió André Jardine del América

"Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuando llegué el compromiso era escribir una página en esta inmensa historia del equipo. Estos seis títulos quedarán para siempre. Queda el sabor amargo de que falta un título internacional", admitió el timonel brasileño de 46 años.

Pese a las diferencias confesas en esta misma conferencia de prensa, Jardine se dijo agradecido por el respaldo que tuvo en todas las esferas de la institución, empezando por el dueño Emilio Azcárraga.

Sobre su futuro, admitió que no tiene un proyecto en puerta, pues la salida del club fue abrupta e incluso él ya pensaba en el venidero Apertura 2026, sin embargo aseguró que tras estar en "una de las sillas más calientes del mundo" se le abrirán oportunidades en la Liga MX.

"No voy a cerrar ninguna puerta porque me gusta este país, me gusta la liga, así que no sería inteligente cerrar esa puerta, dejemos hablar al futuro, seguramente estaré de vuelta en la liga mexicana", sentenció.