América se hará más poderoso con el fichaje de Carlos Álvarez

Enrique Gómez

Lentamente y a punto de llegar a la Jornada 7, el América se sigue reforzando para este Apertura 2026.

Tras la venta de Sebastián Cáceres, las Águilas llegaron a un acuerdo por el delantero español Carlos Álvarez, quien se convertiría en el cuarto refuerzo para el equipo de Guillermo Almada.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo y medios de la prensa española, es un “trato hecho” por el enganche que jugó en Levante de La Liga durante la temporada pasada, por lo que se espera que en los próximos días el futbolista aterrice al país norteamericano. Cabe recordar que este día cierra el mercado en el futbol europeo, sin embargo, la ventana de transferencias seguirá abierta en México hasta el 11 de septiembre.

Sebastián Cáceres: gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día.



Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club.



Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos. ? pic.twitter.com/yXnN6jkxj6 — Club América (@ClubAmerica) September 1, 2026

Las Águilas no llevan prisa; de todas formas, lideran plácidamente la tabla de posiciones de la Liga MX.

Pero ¿quién es este jugador que está a punto de llegar al ‘más grande’ del futbol mexicano?

· Carlos Álvarez, atacante español

· Enganche o extremo derecho de 23 años

· Procedente del Levante (La Liga)

· Valor de mercado: 15 millones de euros

· 30 partidos y 3 goles la temporada pasada

· 1.68 metros de altura

· 26 partidos con las inferiores de la Selección Española

· Lleva 45 minutos en la actual temporada

De acuerdo con la plataforma Comparisonator, el rendimiento de Álvarez como enganche durante la campaña pasada le alcanzaría para ser uno de los 10 mejores jugadores en su posición dentro del futbol mexicano. Es decir, se trata de un futbolista con gran proyección y un alto potencial, pero cuyo fichaje tampoco podría ser catalogado como ‘bomba’, pues su perfil y desempeño son apenas cumplidores para un club como azulcrema.

El ibérico se añadiría a Edwin Cerrillo, Óscar Perea y Miguel Borja como refuerzo para este Apertura 2026. O sea, el líder invicto del certamen está a punto de hacerse más poderoso.