América busca sacudirse el amargo recuerdo del título que le 'robó' Rayados en 2021

Héctor Cantú

América y Monterrey, dos de los equipos más poderosos del futbol mexicano, se verán las caras en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Los enfrentamientos entre ambos en competencias internacionales son escasos. El más reciente no fue el más dulce para Las Águilas del América que cayeron en la Copa de Campeones ante el cuadro regio por la mínima diferencia.

Aquel partido celebrado en 2021 en el ‘Gigante de Acero’ le dio a Rayados su último título internacional.

Previamente, solo hay registro de un enfrentamiento entre ambos clubes en un torneo internacional. Fue en la Concacaf Champions Cup en la edición de 1987.

En aquella ocasión, ambos clubes midieron fuerzas en la segunda ronda del torneo a partido de ida y vuelta, donde el América logró avanzar de ronda tras derrotar a su rival en turno por 5-2 en el global.

América terminó siendo campeón en aquella ocasión y levantando su segunda Concacaf Champions Cup de su historia.

Ahora, América y Monterrey escribirán otro capítulo internacional en la semifinal de la Leagues Cup. El ganador avanzará al partido por el título del torneo, mientras que ambos clubes también mantienen vivas sus posibilidades de obtener uno de los tres boletos disponibles para la Concacaf Champions Cup 2027.