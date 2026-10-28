¿América perderá el liderato si no le gana a Tijuana?

Enrique Gómez

El América también puede perder y si lo hace dos veces más, podrá ceder el liderato del torneo.

Si el Pachuca, en su calidad de antepenúltimo lugar, venció al club azulcrema el fin de semana en pleno homenaje a Guillermo Ochoa, lo cierto es que Tijuana tiene más chances de dar la campanada en el partido de esta noche, válido por el de la Jornada 7 que estaba pendiente.

¿El América dejará de ser líder si pierde esta noche en el Estadio Banorte? No, pero si se pondrá al alcance de sus perseguidores Cruz Azul y Chivas (tres y dos victorias consecutivas, respectivamente). De hecho, si las Águilas no ganan este partido y el ‘Rebaño’ le pega el sábado al Atlante como dicta la lógica, asumirá el liderato por al menos un par de horas, en lo que las Águilas disputan su compromiso por la Jornada 15.

Eliminados y clasificados en la Liga MX a 3 jornadas del final Ningún lugar está definido; América aún podría perder la cima y Juárez, salir del sótano

El equipo de Guillermo Almada no puede fallar, pues su próximo duelo es contra el Toluca y ahí sí es imposible presupuestar una victoria.

Así la lucha por el liderato previo al duelo pendiente del América y de la Jornada 15:

1. América → 27 puntos, +15 goles

2. Cruz Azul → 26 puntos, + 9 goles

3. Chivas → 26 puntos, + 9 goles

4. Atlas → 24 puntos, -1 gol

5. Toluca → 23 puntos, + 10 goles

Claro que el América es ampliamente favorito: juega en casa, es el líder del torneo, tiene siete puntos más que Tijuana, posee la plantilla más valiosa de CONCACAF y es el club más ganador del futbol mexicano. Por ahora, la derrota ante Pachuca no fue más que un desliz.

El liderato es casi decorativo en la Liga MX, lo que realmente importa es terminar entre los ocho primeros lugares para clasificar a la Liguilla. Ahí es donde está la lucha de Tijuana, que con su victoria ante Santos detuvo su caída libre y se quedó en octavo lugar de la clasificación con 20 puntos, mismos que el Monterrey (séptimo lugar), pero también que Querétaro, actual noveno.

Partido de gran trascendencia en el Apertura 2026, que podría comprometer el liderato de las Águilas y la posición de Tijuana, pues si llega a perder por goleada, abandonará los ocho primeros.