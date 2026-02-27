América o Tigres, ¿quién saldrá de los 8 primeros en esta jornada?

Enrique Gómez

A todos sorprende ver al América y a Tigres compartiendo la media tabla del Clausura 2026.

El equipo con más campeonatos del futbol mexicano, que además posee la plantilla más valiosa del futbol mexicano marcha en séptimo lugar, mientras que el equipo ‘felino’, actual subcampeón de la Liga MX, se encuentra un escalón por debajo y en medio de una racha de dos derrotas consecutivas.

Lo peor es que, quien pierda, seguramente acabara la jornada fuera de zona de Liguilla, ya casi llegando a medio camino del campeonato.

Así llegan ambos equipos para este partido entre potencias, válido por la Jornada 8: