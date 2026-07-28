América hace oficial la llegada del colombiano Óscar Perea

Héctor Cantú

A unos días de que se juegue la tercera fecha el Club América ha hecho oficial la llega de su primer refuerzo para el torneo Clausura 2026.

Se trata del colombiano Óscar Perea, de 20 años, quien superó las pruebas médicas para finalmente firmar el contrato que le une al equipo emplumado de la capital mexicana.

De Colombia, con sed por ganarlo todo. Es momento de volar juntos, Óscar. 🦅🔝#PereaEsÁguila pic.twitter.com/8CRNPf8p16 — Club América (@ClubAmerica) July 28, 2026

El sudamericano, quien regularmente se desempeña por la banda izquierda, portará el número 22 en esta que será su primera experiencia en el futbol mexicano.

Incluso, Óscar ya sostuvo su primera sesión de entrenamiento con las Águilas del América que se medirán ante Santos Laguna en la tercera jornada.

Posteriormente, las Águilas participarán en la Leagues Cup donde se medirá a San Diego FC, partido en el que se espera debute Óscar para después enfrentarse ante Portland Timbers y Austin FC.