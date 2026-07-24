A bajo nivel, pero el América sigue sumando en el Apertura 2026

Enrique Gómez

Dos partidos de la Liga MX jugando a bajo nivel y dos encuentros consecutivos ante las peores plantillas de la Primera División, pero esta vez, ya no le alcanzó al América para ganar por su propio peso.

Empate 1-1 entre el Atlante y las Águilas, que seguramente tenían presupuestado vencer a la nómina más modesta del futbol mexicano, sobre todo por ser ‘visitante’ en el Estadio Banorte.

Los ‘Potros de Hierro’ volvieron a jugar un partido del máximo circuito siendo locales en la Ciudad de México después de 19 años y lo conmemoraron sumando su primer punto en el Apertura 2026.

Eugenio Pizzuto y un gol histórico para el Atlante contra el América

Empate bien valorado por Miguel Herrera y compañía, pues, aunque el América no está en su mejor momento, no deja de ser uno de los equipos con más calidad de todo el circuito, además de que es, por mucho, el máximo ganador del futbol mexicano con 16 títulos de Liga MX.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Banorte:

· 0-1 (21’): Christian Borja se lanzó de palomita para conectar un gran centro frontal

· 1-1 (65’): Triangulación en el área que definió suavemente Eugenio Pizzuto

Mención aparte para Isaías Violante, quien anotó el único gol en el partido de la Jornada 1 contra Querétaro y que ahora se apuntó la asistencia para volver a puntuar para la causa azulcrema.

Por fortuna, al equipo capitalino le tocó abrir el torneo contra las dos peores nóminas del futbol mexicano según Transfermarkt y aunque ningún partido lo jugó bien, al menos en el primero sí pudo obtener la victoria. Ahora, la escasez de ideas y la mínima diferencia no fueron suficientes.

Las Águilas tienen mucho margen de mejora con Guillermo Almada, sobre todo una vez que recupere a sus lesionados y vaya concretando refuerzos y por ahora, sumar cuatro puntos en dos partidos tampoco es un mal negocio para un partido en plena reconstrucción.