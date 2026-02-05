Enrique Gómez
América despide a Igor Lichnovsky, amuleto en el tricampeonato
Las Águilas al fin pudieron desprenderse del defensa chileno, quien jugará en Turquía
Su llegada al América coincidió con el histórico tricampeonato, pero después de algunos torneos de poca o nula actividad, el defensa chileno ha quedado oficialmente fuera del equipo capitalino.
Las Águilas anunciaron la salida de Igor Lichnovsky, después de dos años y medio en la institución.
El zaguero de 31 años ya sabía sobre la intención del club por darle salida y por esa razón no vio un solo minuto en este Clausura 2026. De hecho, si contamos lo que fue el pasado torneo (Apertura 2025), resulta que solo vio ocho partidos en la temporada y únicamente 10 en el último año calendario.
El próximo destino del exjugador de Tigres y Cruz Azul es el Karagümrük, sotanero en la liga de Turquía.
Igor, quien tuvo un gran debut con el América en septiembre, prácticamente jugando a las horas de haber sido contratado y con una gran actuación en el clásico contra Chivas, se despide del ‘más grande’ luego de 55 encuentros disputados, tres goles anotados y dos asistencias repartidas entre 2023 y 2025.
América se ha reconstruido después de un año en el que se fue con las manos vacías (tras el histórico tricampeonato) y en medio de un Clausura 2026 donde ha iniciado con muchas dudas.
