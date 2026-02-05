América despide a Igor Lichnovsky, amuleto en el tricampeonato

Enrique Gómez

Su llegada al América coincidió con el histórico tricampeonato, pero después de algunos torneos de poca o nula actividad, el defensa chileno ha quedado oficialmente fuera del equipo capitalino.

Las Águilas anunciaron la salida de Igor Lichnovsky, después de dos años y medio en la institución.

El zaguero de 31 años ya sabía sobre la intención del club por darle salida y por esa razón no vio un solo minuto en este Clausura 2026. De hecho, si contamos lo que fue el pasado torneo (Apertura 2025), resulta que solo vio ocho partidos en la temporada y únicamente 10 en el último año calendario.

Muchas gracias por haber defendido nuestros colores y ser parte de una etapa histórica del Club América, Igor Lichnovsky. 🦅



¡Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga! 💪💛💙 pic.twitter.com/mTeyvg5PK0 — Club América (@ClubAmerica) February 6, 2026

El próximo destino del exjugador de Tigres y Cruz Azul es el Karagümrük, sotanero en la liga de Turquía.

Igor, quien tuvo un gran debut con el América en septiembre, prácticamente jugando a las horas de haber sido contratado y con una gran actuación en el clásico contra Chivas, se despide del ‘más grande’ luego de 55 encuentros disputados, tres goles anotados y dos asistencias repartidas entre 2023 y 2025.

América se ha reconstruido después de un año en el que se fue con las manos vacías (tras el histórico tricampeonato) y en medio de un Clausura 2026 donde ha iniciado con muchas dudas.