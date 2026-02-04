Cruz Azul cumple con victoria por goleada en la Concacaf Champions Cup

Héctor Cantú

La Máquina Celeste de la Cruz Azul arrancó su camino en la Concacaf Champions Cop con una victoria para hacer válidos los pronósticos.

El equipo mexicano fue muy superior al Vancouver FC, uno de los tres clubes de la liga canadiense clasificado al torneo de clubes de la región, por lo que ahora, deberá finiquitar la tarea en el juego de vuelta a disputarse en sueño mexicano.

EL TOROOO ABRIÓ EL MARCADOR 🚂🔥



Gabriel Fernández puso el primero para la maquinola. #Vancouver 0-1 @CruzAzul pic.twitter.com/L4KpVgvWO9 — FOX (@somos_FOX) February 5, 2026

El ‘Toro’ Fernández fue el encargado de abrir el tanteador al minuto 22 luego de una jugada de mucha fortuna dentro del área, donde el rebote quedó en los pies del delantero, quien la mandó al fondo de las redes.

Minutos después, el canterano Amaury Morales apareció dentro del área solo para empujar el balón al fondo de las redes y encaminar al equipo mexicano con rumbo a la victoria.

¡Amaury Morales encuentra el segundo! 👊 pic.twitter.com/5D4pdxSoje — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

Ya con la ventaja de dos goles, para Cruz Azul solo fue cuestión de tiempo para marcar el tercer tanto y llegó pronto.

¡Toque y toque hasta la red! ✨ pic.twitter.com/mhYEWXJPF1 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

Agustín Palavecino apareció para marcar el tercer tanto que definió la eliminatoria a favor del equipo de la Liga MX, luego de una jugada magistral de sociedad para poner la cereza del pastel.

La semana siguiente, Cruz Azul devolverá los favores en el partido de vuelta en el que bastará un empate o una victoria por cualquier marcador para avanzar.