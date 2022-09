¿Al Espanyol? César Montes quiere ir a Europa y asegura que "hay ofertas"

El mercado se está cerrando y César Montes sigue en la Liga MX.

A la opción de emigrar al Dynamo de Moscú se suma una más atractiva: el Espanyol de Barcelona.

El técnico Víctor Manuel Vucetich admitió que si el defensa continúa en Rayados y no ha emigrado, como es su deseo, se debe a que simplemente no se ha hecho el pago por la transferencia; por lo que el técnico ha comenzado a pensar que quizá sí pueda contar con el jugador para este torneo.

Sin embargo, el defensa insiste en su deseo por emigrar al futbol europeo.

“Sí tengo deseos. Ofertas hay y están trabajando en eso”, comentó brevemente el ‘Cachorro’ en su regreso a la ciudad de Monterrey, luego de su participación con México ante Paraguay en Atlanta.

Montes no fue convocado para los últimos dos partidos de Monterrey y aunque Vucetich aseguró que es una medida para respaldarlo y cuidarlo en aras de que el fichaje pueda concretarse, el jugador salió como capitán para el partido amistoso de esta semana ante la selección ‘guaraní’.

“El caso de Montes es muy simple, es un elemento que pertenece a la institución. Se ha estado negociando, respaldándolo desde el punto de vista deportivo. Lo cuidamos por si se hace la negociación y la cabeza la trae en eso. Algo que se está deteniendo es por los pagos, por ese tipo de cosas. Un jugador de la calidad de César no puede salir de la institución así porque sí” explicó ‘Vuce’.

“Lo del Espanyol no sé, hasta el momento no hay ninguna petición oficial, no hay absolutamente nada, eso lo puede resolver la directiva”, agregó el técnico respecto al rumor que lo vincula al futbol español.

Muchos mexicanos en movimiento para este mercado de fichajes en Europa y menos de tres meses del Mundial, Montes no quiere quedarse atrás.