Al América le urge el triunfo, pero ¿hace cuánto que no gana en Pachuca?

Enrique Gómez

Sí, el América no tiene triunfos ni goles en el Clausura 2026, pero apenas van dos jornadas.

Las Águilas buscarán recuperar lo perdido en esta tercera fecha de la Liga MX, el problema es que el duelo es en casa del Pachuca, uno de los equipos que ha hecho sufrir al ‘ave’ en los últimos años.

Claro que el América es favorito por el gran valor de su plantilla y la calidad de sus futbolistas, sin embargo, este no parece ser un escenario ideal para que el conjunto capitalino se reconcilie con el triunfo, pues la última vez que le pegó como visitante al conjunto hidalguense fue en agosto de 2022.

Así llegan ambos clubes al duelo que cierra la actividad de la Jornada 3: