A medias, literalmente, pero la Liga MX sigue con su Jornada 7

Enrique Gómez

Con solo cinco de los nueve partidos programados originalmente, el Apertura 2026 continúa con su Jornada 7, pero, ¿peligra el liderato del América ahora que el equipo azulcrema no jugará el partido que tenía programado contra Tijuana?

Como Toluca y justamente ‘Xolos’ son sus más cercanos perseguidores y ninguno de los dos tendrá actividad en esta fecha, el primer lugar del equipo azulcrema está confirmado por una semana más.

Pero, ¿cuál es el mejor partido de esta jornada recortada? Por la parte de debajo de la tabla, Pachuca y Juárez buscarán salir de su crisis, mientras que, en contraparte, Chivas debe aprovechar que los líderes no jugarán e intentar catapultarse con un triunfo ante Atlético de San Luis.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la séptima fecha del futbol mexicano: