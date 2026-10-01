A las grandes estrellas de Estados Unidos no les alcanza para la Liga MX

Enrique Gómez

Aunque tiene muchos más ‘europeos’ que México y una plantilla notablemente más cara y estelar, no todas las figuras de Estados Unidos tienen el nivel para brillar en la Liga MX.

Previo al partido amistoso entre las dos magnas potencias de CONCACAF, utilizamos las herramientas de Comparisonator para transferir virtualmente a cinco de las grandes estrellas estadunidenses convocadas para esta Fecha FIFA hacia el futbol mexicano y sorprende que, pese a su altísimo valor de mercado, solo hay uno que de verdad sería el número 1 en su posición.

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Así les iría a las estrellas actuales de Estados Unidos en este Apertura 2026:

· Chris Richards, 180 de índex → Sería el 19° mejor defensa en la Liga MX

· Antonee Robinson, 333 de índex → Sería el mejor lateral izquierdo de la Liga MX

· Sergiño Dest, 240 de índex → Sería el segundo mejor lateral derecho de la Liga MX

· Tyler Adams, 136 de índex → Sería el 14° mejor contención de la Liga MX

· Malik Tilman, 212 de índex → Sería el 15° mejor enganche en la Liga MX

Esta aplicación crea un puntaje para cada jugador, utilizando su rendimiento en todas las áreas del campo, multiplicado por el nivel de competencia de la liga en la que se desempeña.

De entre los 10 jugadores más valiosos de toda la región del continente, la gran mayoría pertenecen a la Selección Estadunidense, mientras que solo un mexicano aparece en el top y es Gilberto Mora (17 años), pero de igual manera, el campeonato donde brillan América, Toluca y Chivas sí que representaría un reto para algunos de los jugadores más cotizados de la zona.

La Liga MX es la más dominante del área, por algo su representación ha ganado 20 de las últimas 21 ediciones de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Hay nivel en el futbol mexicano.