América femenil, nominado al equipo del año 2026

Héctor Cantú

El América femenil hizo historia al aparecer en la lista de nominados al equipo del año de la revista France Football.

El conjunto azulcrema competirá en las votaciones contra Barcelona, Bayern Munich, Manchester City y Olympique Lyonnais.

América femenil venció a Bayer Leverkusen y hubo fiesta en el Estadio Azteca

El Barcelona es el equipo favorito para llevarse el Ballon d'Or luego de haber conquistado la Champions League femenil, La Liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Las ‘Águilas’ ganaron el Clausura 2026 tras derrotar a Rayadas de Monterrey; conquistaron la Copa de Campeones W de la Concacaf, el primer título internacional de su historia, y se consagraron en el Campeón de Campeones 2025/26 tras vencer a Tigres.

Nominated for the 2026 Women's Club of the Year



?? FC Barcelona

?? Bayern Munich

?? Club América

??????? Manchester City

?? OL Lyonnes



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La mexicana Scarlett Camberos, capitana de las ‘Águilas’, también entró en la lista de nominadas al Ballon d'Or, convirtiéndose en la primera mexicana en formar parte del grupo final que compite por el galardón.

Desde su creación, el América femenil ha conquistado tres campeonatos de liga y dos títulos internacionales, logros que llevaron al club a ser nominado al premio al equipo del año.