América se adueñó del 'Infierno' y humilló al Toluca

Hiram Marín

Las Águilas dieron un golpe brutal en la ida de las semifinales del Clausura 2026 tras aplastar 7-1 al Toluca en el estadio Estadio Nemesio Diez.

El América tomó ventaja desde los primeros minutos con el penal convertido por Scarlett Camberos. Kimberly Rodríguez amplió la diferencia poco después y el cuadro azulcrema nunca soltó el control del encuentro.

La escuadra de Ángel Villacampa exhibió contundencia y dejó contra las cuerdas a unas Diablas que lucieron rebasadas.

Marcador final en la Semifinal de Ida. 🦅

Semis - Vuelta ⚔️ América vs. Toluca

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Toluca intentó reaccionar con el tanto de Abby Erceg tras un tiro de esquina cobrado por Faustine Robert. Sin embargo, la respuesta local apenas duró unos minutos antes de que América retomara el dominio absoluto.

Geyse Da Silva apareció con un doblete y se convirtió en una de las figuras de la noche en la capital mexiquense. Irene Guerrero también castigó a la zaga escarlata antes del descanso para firmar un lapidario 4-1.

En la segunda mitad, el América no bajó el ritmo y siguió encima de un Toluca que perdió orden y confianza. Nancy Antonio marcó un golazo de tiro libre y amplió todavía más la diferencia en el Nemesio Diez.

Aylín Avilez cerró la cuenta con el séptimo tanto azulcrema y coronó una actuación dominante de las visitantes. Las Diablas, que habían llegado motivadas tras eliminar a Tigres, se desmoronaron ante la presión americanista.

Con el 7-1 en contra, Toluca quedó obligado a buscar una remontada prácticamente imposible en la vuelta. Las rojas necesitan ganar por diferencia de siete goles en el estadio Estadio Ciudad de los Deportes para avanzar a la final.

América, líder general del Clausura 2026, quedó a un paso de disputar una nueva serie por el campeonato. La vuelta se jugará este domingo 10 de mayo en la Ciudad de México, con una ventaja histórica para las azulcremas.