¡Volvió Lionel Messi!; en un instante le borró la sonrisa a San Luis

Héctor Cantú

Lionel Messi apenas necesitó de un instante para borrarle la sonrisa del rostro al Atlético San Luis de la Liga MX en la Leagues Cup.

Messi volvió a ser titular con el Inter Miami en el primer partido de las Garzas en la Leagues Cup 2026 y ha demostrado que el toque mágico que se le vio en el Mundial, está absolutamente intacto.

San Luis había sorprendido con un gol prácticamente de vestidor. El primero de un equipo mexicano en el NU Stadium, la nueva casa del Inter Miami.

NOAH 🤝 LEO. Vamossss 🩷 pic.twitter.com/n7L06nmqbQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Pero Leo se encargó de reacomodar las coas y con un soberbio remate, emparejó el partido siete minutos después.

Este ha sido el gol número 13 de Leo Messi en la Leagues Cup, convirtiéndolo, junto a Denis Bouanga, en el máximo anotador histórico del torneo.

The colors of tonight 💗 pic.twitter.com/uYtDdREuhL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 5, 2026

San Luis se ha convertido apenas en el segundo equipo mexicano al que le marca en esta competición.