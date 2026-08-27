Publicación: jueves 27 de agosto de 2026

Héctor Cantú

Toluca mantiene el dominio de la Liga MX sobre la MLS en la Leagues Cup

Los 'Diablos Rojos' se clasificaron a las semifinales del torneo

La Liga MX sigue dominando a placer la Leagues Cup y sumó su tercer representante en las semifinales con el Toluca.

Los ‘Diablos Rojos’ avanzaron de ronda luego de superar por la mínima diferencia a Austin FC en un partido cargado de polémica que derivó en reclamos airados del equipo texano hacia el árbitro central.

Fue un partido de ida y vuelta donde el punto de inflexión llegó al minuto 40 con la expulsión de Joseph Rosales de Austin. A partir de ese momento, Toluca, sin un futbol brillante y con poca idea ofensiva fue mejor sobre el terreno de juego.

Ese dominio quedó demostrado con el gol marcado por Helinho, quien definió de manera perfecta desde el manchón penal al minuto 53.

En los minutos finales, Austin se volcó al frente en la búsqueda del gol del empate que permitiera definir en la fase suplementaria el encuentro.

Sin embargo, el gol llegó para Toluca en un contragolpe que, con cierto grado de suerte, favoreció al representante de la Liga MX.

Jorge Roberto Díaz fue el encargado de marcar el gol definitivo que enterró toda ilusión texana de emparejar el encuentro.

Con este resultado se confirma el primer duelo de semifinales entre equipos mexicanos entre los 'Diablos Rojos' del Toluca y los 'Panzas Verdes' de León-

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