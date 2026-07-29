Federico Viñas, nuevo refuerzo del Toluca

Héctor Cantú

El Toluca ha hecho oficial uno de los refuerzos ‘bomba’ para el torneo Clausura 2026 que está por iniciar en su tercera fecha.

Los Diablos Rojos anunciaron la incorporación de Federico Viñas, quien llega al equipo mexiquense procedente del Real Oviedo del futbol español.

La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas 🏆🇺🇾 pic.twitter.com/wj1Jkuwi8h — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

El internacional uruguayo, quien participó con el combinado de su país en el pasado Mundial, firmó el contrato y de inmediato pisó las instalaciones y el césped del Nemesio Diez.

Viñas portará la camiseta número 16 en esta que será su aventura de regreso en el futbol mexicano.

Los Diablos Rojos serán el tercer equipo mexicano en la carera de Federico, quien en el pasado defendió los colores de América y León.

15 figuras que han vestido las camisetas de América y Toluca

Toluca se medirá a los Rayos del Necaxa el próximo domingo en el estadio Nemesio Diez, partido en el que podría ver algunos minutos el jugador sudamericano.

Con el Real Oviedo, descendido para esta temporada 2026-2027 en el futbol español, Federico jugó 33 partidos, en los que marcó 9 goles.