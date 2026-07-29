Publicación: jueves 30 de julio de 2026

Héctor Cantú

Federico Viñas, nuevo refuerzo del Toluca

El uruguayo regresa a la Liga MX tras su fugaz paso en el futbol español

El Toluca ha hecho oficial uno de los refuerzos ‘bomba’ para el torneo Clausura 2026 que está por iniciar en su tercera fecha.

Los Diablos Rojos anunciaron la incorporación de Federico Viñas, quien llega al equipo mexiquense procedente del Real Oviedo del futbol español.

El internacional uruguayo, quien participó con el combinado de su país en el pasado Mundial, firmó el contrato y de inmediato pisó las instalaciones y el césped del Nemesio Diez.

Viñas portará la camiseta número 16 en esta que será su aventura de regreso en el futbol mexicano.

Los Diablos Rojos serán el tercer equipo mexicano en la carera de Federico, quien en el pasado defendió los colores de América y León.

15 figuras que han vestido las camisetas de América y Toluca

Ítalo Estupiñán: Toluca (1974–1977), 63 partidos y 22 goles | América (1977–1979), 15 partidos y 2 goles.
Alberto Macías: Toluca (1990–2000), 239 partidos y 22 goles | América (2001), 11 partidos y 0 goles.
Fabián Estay: Toluca (1996–1999 y 2004–2005), 152 partidos y 24 goles | América (1999–2001), 82 partidos y 11 goles.
Adrián García Arias: Toluca (1997–2002), 179 partidos y 1 gol | América (2002–2003), 14 partidos y 0 goles.
Octavio Valdez: América (2001–2002), 21 partidos y 1 gol | Toluca (2002–2003), 45 partidos y 4 goles.
Vicente Sánchez: Toluca (2001–2007), 242 partidos y 85 goles | América (2010–2012), 49 partidos y 11 goles.
Edgar González: Toluca (2002–2004 y 2006–2008), 99 partidos y 3 goles | América (2004–2006 préstamo), 2 partidos y 0 goles.
Santiago Fernández: América (2003 y 2006–2007), 44 partidos y 11 goles | Toluca (2008–2009), 21 partidos y 4 goles.
Ángel Reyna: América (2009–2011), 89 partidos y 27 goles | Toluca (2018 préstamo), 14 partidos y 1 gol.
Rubens Sambueza: América (2012–2016), 155 partidos y 21 goles | Toluca (2017–2018 y 2020–2021), 116 partidos y 18 goles.
Luis Ángel Mendoza: América (2013–2014), 53 partidos y 7 goles | Toluca (2018–2019), 31 partidos y 3 goles.
William Da Silva: América (2016–2018), 102 partidos y 8 goles | Toluca (2018–2021), 73 partidos y 8 goles.
Alan Medina: Toluca (2017–2020), 33 partidos y 4 goles | América (2021–2024), 6 partidos y 0 goles.
Leonel López: Toluca (2018–2020), 22 partidos y 0 goles | América (2020 préstamo), 6 partidos y 0 goles.
Haret Ortega: América (2019–2020), 3 partidos y 0 goles | Toluca (2021–2023), 61 partidos y 6 goles.

Toluca se medirá a los Rayos del Necaxa el próximo domingo en el estadio Nemesio Diez, partido en el que podría ver algunos minutos el jugador sudamericano.

Con el Real Oviedo, descendido para esta temporada 2026-2027 en el futbol español, Federico jugó 33 partidos, en los que marcó 9 goles.

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