León ya sabe lo que es jugar una final de la Leagues Cup

EFE

El León, donde juega el colombiano Daniel Arcila, se medirá con el Toluca en busca de llegar a su segunda final de la Leagues Cup en la historia del torneo que data de 2019.

El León avanzó a la final de este certamen en 2021 cuando logró coronarse campeón ante el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Gandolfi arribó a la semifinal de este 2026 luego de eliminar al Real Salt Lake en los cuartos de final del certamen.

Los llamados 'Panzas Verdes' mostraron actuaciones consistentes de la mano de Daniel Arcila, quien marcha como máximo goleador del certamen con cuatro tantos.

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No será sencillo ante un Toluca, uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano y de este torneo.

Los 'Diablos Rojos', que son entrenados por el argentino Antonio Mohamed, están a la caza de llegar a su primera final en este certamen en el que en cuartos de final eliminaron al Austin FC.

El Toluca presume una potente ofensiva que encabeza el seleccionado mexicano Alexis Vega, y que tiene como goleador al brasileño Helinho y al habilidoso uruguayo Federico Viñas.

El León llega invicto (en lo que respecta al torneo internacional) a este partido, mientras que el Toluca solo perdió un partido en la fase de grupos de la competencia.