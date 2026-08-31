Toluca, muy cerca de vender a Helinho a un gigante ruso

Hiram Marín

La salida de Helinho del Toluca luce cada vez más inminente ante las avanzadas negociaciones con el CSKA de Moscú. El club ruso presentó una gran oferta económica que resulta muy atractiva para la directiva escarlata, aunque no es la única opción que el entorno del futbolista maneja en este mercado de fichajes.

El extremo brasileño hizo el viaje a Estados Unidos para disputar la semifinal de la Leagues Cup, pues está inscrito y el director técnico Antonio Mohamed cuenta con él, esto mientras se dan las negociaciones entre las directivas para definir el futuro del brasileño.

?Toluca tiene negociaciones muy avanzadas para vender a Helinho al CSKA de Moscú.

*️⃣Si acuerdan la forma de pago, se hará en u$s 10M más 2M en bonos.

ℹ️Sobre la base de @PacoVela14 ⬇️https://t.co/IEyNoBOVVE pic.twitter.com/u2VKoLKdS1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2026

Prescindir de Helinho representa un impacto considerable en la estructura ofensiva de los Diablos Rojos para el resto de la campaña. El atacante se había consolidado como una pieza clave gracias a su desequilibrio por las bandas, su capacidad para generar ocasiones de peligro y sus recientes aportaciones frente al arco rival.

Su venta obligará a la directiva y al cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed a reconfigurar la propuesta táctica del equipo de forma inmediata. Perder a un elemento diferenciador en pleno torneo exige buscar rápidamente una alternativa de peso en el mercado para mantener las aspiraciones del club en lo más alto del futbol mexicano.