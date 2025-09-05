La Leagues Cup 2026 ya tiene fecha de inicio

Héctor Cantú

La MLS ha confirmado las fechas en las que se disputará la edición 2026 de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los 18 clubes de la Liga MX contra los 18 mejor clasificados de la MLS en la temporada 2025.

Considerando que Estados Unidos y México serán sedes del Mundial en el próximo año, la MLS ha tomado la decisión de que el certamen se dispute de agosto a septiembre manteniendo el formato de la edición anterior.

De esta manera, los 9 mejor clasificados de la Conferencia del Este y del Oeste de la MLS serán los que jueguen el torneo: Austin FC,Charlotte FC,Chicago Fire FC, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami CF, LAFC, Minnesota United FC, Nashville SC, New York City FC, Orlando City, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders FC, Vancouver Whitecaps FC.

Por parte de la Liga MX, jugarán todos los clubes registrados en la primera división: Atlas, América, Pumas, Chivas, Cruz Azul, Santos, Necaxa, Pachuca, Toluca, Tigres, Monterrey, FC Juárez, Mazatlán, Querétaro, Xolos, Puebla, León y Atlético de San Luis.

En la primera ronda, cada equipo enfrentará a tres clubes de la liga contraria. Los cuatro mejor clasificados de cada liga avanzarán a la ronda siguiente a la fase de eliminación directa.

Los dos finalistas y el tercer lugar, se clasificarán de manera directa a la Concacaf Champions Cup en su edición 2027.