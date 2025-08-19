Inter Miami tiene cuentas pendientes con Tigres

Héctor Cantú

Los cuartos de final de la Leagues Cup enfrentarán a cuatro equipos mexicanos contra cuatro representantes de la Major League Soccer y uno de los duelos más llamativos lo protagonizarán Tigres y el Inter Miami.

Ambos equipos registran un solo choque previo que data de 2024 en la fase de grupos del mismo torneo.

En aquella ocasión, el equipo mexicano se llevó los tres puntos con las anotaciones de Juan Brunetta y Juan Pablo Vigón. Por parte del Inter Miami descontó Leonardo Campana desde el manchón penal.

En aquella ocasión, Tigres se salvó de enfrentar a un Inter Miami con Leo Messi en la cancha debido a una lesión. En esta ocasión, una nueva dolencia en el capitán del Inter Miami podría sonreírle de nueva cuenta al equipo mexicano.

Y es que más allá del nombre, Leo pesa en lo anímico y en lo futbolístico. Así lo dictaminan los números que acarrea en la presente campaña, donde ya suma 19 goles que lo tienen en la cima de la tabla de goleo.

Para el Inter Miami, el duelo de cuartos de final significará su noveno encuentro ante un representante de la Liga MX donde acumula cinco victorias y tres derrotas. Curiosamente, todas ante los equipos de la Sultana del Norte.

Para Tigres, el historial ante clubes de los Estados Unidos es mucho más amplio, siendo Orlando al que más veces ha enfrentado con 4 batallas.

Este será el partido 33 ante equipos del norte en donde ha obtenido un balance de 20 victorias y 5 derrotas. Columbus Crew es el único club que nunca ha caído ante la garra felina.