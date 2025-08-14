Lionel Messi podría reaparecer con el Inter Miami

EFE

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este viernes que Lionel Messi "está bien" y podría entrar en la convocatoria para el partido del sábado ante LA Galaxy, tras perderse los dos últimos encuentros por una lesión en su pierna derecha.

"Messi está bien, de hecho desde el miércoles ha entrenado con el equipo. Creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana", dijo Mascherano en un encuentro con los medios antes del entrenamiento de este viernes.

El delantero argentino sufrió el pasado 2 de agosto una pequeña lesión muscular en la pierna, de la que no se dieron muchos detalles, en el comienzo del partido de Leagues Cup frente al Necaxa.

A falta de Messi, Jordi Alba fue el héroe contra Necaxa

Esto le obligó a perderse los dos siguientes encuentros del Inter Miami, que se saldaron con victoria por 3-1 ante Pumas en la Leagues Cup, y con una contundente derrota contra el Orlando City en la MLS.

Sin embargo, Mascherano no confirmó que Messi fuera a tener minutos en el partido de mañana, que antecede a los cuartos de final de la Leagues Cup que el Inter Miami disputará el próximo miércoles contra Tigres.

"Vamos a ir analizando. Tenemos el partido del miércoles, pero mañana para nosotros es un partido muy importante porque venimos de una derrota dura", dijo el preparador argentino sobre la posibilidad de introducir rotaciones en el XI.

El Inter Miami es sexto del Este con 42 puntos en 23 encuentros. El líder de esa conferencia es el Philadelphia Union con 51 puntos en 26 partidos.