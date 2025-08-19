Enrique Gómez
Tigres y Toluca no son favoritos para los cuartos de final de la Leagues Cup
Así llegan Inter, Tigres y los otros 6 clasificados en busca a las semifinales
Es hasta ahora que la Leagues Cup deja de ser un trámite obligatorio para convertirse en un objetivo, pero ¿quién luce mejor para llegar a las semifinales del torneo entre la Liga MX y la MLS?
Seattle, Toluca, Inter Miami, Pachuca, LA Galaxy, Orlando City, Tigres y Puebla son los clasificados a cuartos de final y por regla, cada uno de ellos enfrentará a un rival de la liga opuesta. Ya en semifinales, podrá haber cotejos entre clubes del mismo torneo; sucederá si los dos vencedores de los enfrentamientos de una llave pertenecen al mismo país, pero ¿quiénes son los favoritos para avanzar?
Así el estado de forma de cada uno de los clubes clasificados:
|
CLUB
|
RENDIMIENTO EN L.C.
|
POSICIÓN EN SU LIGA
|
VALOR DE PLANTILLA
|
Inter Miami
|
8 puntos
|
8° MLS
|
82 MDE
|
Toluca
|
8 puntos
|
5° MX
|
73 MDE
|
Tigres
|
6 puntos
|
6° MX
|
70 MDE
|
LA Galaxy
|
7 puntos
|
30° MLS
|
62 MDE
|
Pachuca
|
7 puntos
|
1° MX
|
54 MDE
|
Seattle Sounders
|
9 puntos
|
12° MLS
|
51 MDE
|
Orlando City
|
7 puntos
|
5° MLS
|
42 MDE
|
Puebla
|
6 puntos
|
17° MX
|
20 MDE
Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025:
Llave 1
Seattle Sounders (1° MLS) vs Puebla (4° Liga MX)
Pachuca (2° Liga MX) vs Los Angeles Galaxy (3° MLS)
Llave 2
Toluca (1° Liga MX) vs Orlando City (4° MLS)
Inter Miami (2° MLS) vs Tigres (3° Liga MX)
Sorprende que el Puebla y el Galaxy hayan clasificado, pero, sobre todo, la clasificación de ‘La Franja’ luce increíble, pues es uno de los equipos más modestos de toda la competición. De hecho, su valor de mercado es la mitad del equipo estadunidense peor tasado para esta instancia.
Con todos estos criterios, podemos establecer que los grandes favoritos para avanzar son Seattle y Pachuca, mientras que se esperan dos duelos muy parejos en la segunda llave. Claro que a todo esto habrá que sumar la localía, que, como siempre, es una ventaja que está del lado de los equipos de la Major Leagues Soccer, pues cada uno de los enfrentamientos se juega en duelo estadunidense.
Todos los partidos son durante esta noche, por lo que en unas horas conoceremos a los semifinalistas.
