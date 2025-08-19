Tigres y Toluca no son favoritos para los cuartos de final de la Leagues Cup

Enrique Gómez

Es hasta ahora que la Leagues Cup deja de ser un trámite obligatorio para convertirse en un objetivo, pero ¿quién luce mejor para llegar a las semifinales del torneo entre la Liga MX y la MLS?

Seattle, Toluca, Inter Miami, Pachuca, LA Galaxy, Orlando City, Tigres y Puebla son los clasificados a cuartos de final y por regla, cada uno de ellos enfrentará a un rival de la liga opuesta. Ya en semifinales, podrá haber cotejos entre clubes del mismo torneo; sucederá si los dos vencedores de los enfrentamientos de una llave pertenecen al mismo país, pero ¿quiénes son los favoritos para avanzar?

Así el estado de forma de cada uno de los clubes clasificados:

CLUB RENDIMIENTO EN L.C. POSICIÓN EN SU LIGA VALOR DE PLANTILLA Inter Miami 8 puntos 8° MLS 82 MDE Toluca 8 puntos 5° MX 73 MDE Tigres 6 puntos 6° MX 70 MDE LA Galaxy 7 puntos 30° MLS 62 MDE Pachuca 7 puntos 1° MX 54 MDE Seattle Sounders 9 puntos 12° MLS 51 MDE Orlando City 7 puntos 5° MLS 42 MDE Puebla 6 puntos 17° MX 20 MDE

¿Qué Liga tuvo más victorias en la primera fase de la Leagues Cup? Contando triunfos en penales, el balance entre la Liga MX y la MLS fue en extremo parejo

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025:

Llave 1

Seattle Sounders (1° MLS) vs Puebla (4° Liga MX)

Pachuca (2° Liga MX) vs Los Angeles Galaxy (3° MLS)

Llave 2

Toluca (1° Liga MX) vs Orlando City (4° MLS)

Inter Miami (2° MLS) vs Tigres (3° Liga MX)

Sorprende que el Puebla y el Galaxy hayan clasificado, pero, sobre todo, la clasificación de ‘La Franja’ luce increíble, pues es uno de los equipos más modestos de toda la competición. De hecho, su valor de mercado es la mitad del equipo estadunidense peor tasado para esta instancia.

Con todos estos criterios, podemos establecer que los grandes favoritos para avanzar son Seattle y Pachuca, mientras que se esperan dos duelos muy parejos en la segunda llave. Claro que a todo esto habrá que sumar la localía, que, como siempre, es una ventaja que está del lado de los equipos de la Major Leagues Soccer, pues cada uno de los enfrentamientos se juega en duelo estadunidense.

Todos los partidos son durante esta noche, por lo que en unas horas conoceremos a los semifinalistas.