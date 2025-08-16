Tijuana dio el golpe en la Liga MX y derrumbó al líder Pachuca

EFE

Los Xolos de Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián 'loco' Abreu derrotaron 0-2 al líder, Pachuca, para estropearle el paso perfecto en el torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

En la quinta jornada del campeonato, Gilberto Mora y Kevin Castañeda le dieron el triunfo a los Xolos en el estadio de su rival, en un duelo en el que el cuadro del estratega Jaime Lozano careció de puntería, sobre todo después del minuto 67 cuando jugó con un hombre de más en la cancha por la expulsión del argentino Domingo Blanco.

Mora convirtió de cabeza en el minuto 33 a pase de Ramiro Árciga y Kevin Castañeda lo hizo de derecha en el 45+1.

En la segunda parte los Tuzos dominaron ante un rival ordenado que rebotó varios disparos; cuando el equipo local superó a la zaga apareció el guardameta José Antonio Rodríguez y salvó por lo menos tres veces al Tijuana.

La derrota dejó a Pachuca con cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, uno más que Cruz Azul y América, vencedores en sus respectivos duelos.