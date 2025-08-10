Hasta en la multipropiedad hay clases y Pachuca lo demostró ante Atlas

Enrique Gómez

No hay punto de comparación entre el Pachuca y el Atlas, al menos no en este punto de la historia. Y es que, hasta en las multipropiedades hay clases y vaya que le inversión se nota en el conjunto de Hidalgo.

El líder absoluto del Apertura 2025 se presentó en la casa de uno de los equipos más frágiles de la competencia y el resultado fue el esperado: goleada veloz e incontestable en favor de los ‘Tuzos’.

En solo 42 minutos, se forjó el 3-0 final de este partido celebrado en el Estadio Jalisco.

Haciendo cuentas, el equipo de Gonzalo Pineda llegó a 20 goles recibidos en los siete partidos que van de la temporada (cuatro de Liga MX, más los tres de la Leagues Cup), ¿seguirá diciendo el técnico que las estadísticas son como los bikinis para seguir defendiendo que su equipo no juega tan mal como parece?

Atlas es una tragedia y al medio tiempo, Pachuca lo está goleando

Las anotaciones de este encuentro fueron al 9’ (golazo de media vuelta y fuera del área de Gastón Togni para tomar a contrapié a Camilo Vargas); al 24’ (tiro cruzado de Alonso Aceves tras una gran jugada colectiva) y al 42’ (implacable cabezazo de Sergio Barreto). Resultado esperado para un equipo que, además, acaparó la posesión del balón; es decir, no fue solo cosa de contundencia o de ‘saber pegar’.

Así, Pachuca sigue con marca perfecta en el Apertura 2025 al ser el único equipo que ha ganado sus cuatro partidos y además, lo ha hecho con gran estilo, pues contra Rayados, Pumas y ahora Atlas, ha marcado tres goles. Simplemente, el equipo de Jaime Lozano es el mejor club mexicano del momento.

Al igual que el Atlas, el equipo hidalguense es parte de una multipropiedad, pero mientras Santos y ‘Zorros’ están llenos de dudas, Pachuca ha armado una plantilla bastante competente. Vaya, se nota.