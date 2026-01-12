Xabi Alonso, otro técnico español que no funciona en el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Rafa Benítez dirigió al Real Madrid 25 partidos. Julen Lopetegui apenas 14. Desde Vicente del Bosque, ningún técnico español ha logrado brillar al mando de Real Madrid con Florentino Pérez como presidente. Xabi Alonso es el siguiente en la lista con una etapa que se presuponía larga y ha durado 34 encuentros.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Pérez ha elegido a siete técnicos españoles, ocho con Álvaro Arbeloa, en su doble etapa en la presidencia del Real Madrid. Solamente Del Bosque, el técnico que estaba cuando derrotó a Lorenzo Sanz en las elecciones, logró alcanzar 185 partidos, entre 1999 y 2003, para pasar a la historia del club enlazando tres años de éxitos con seis títulos.



Desde que su libreto quedó obsoleto, según entendió el club blanco para sustituirlo por el portugués Carlos Queiroz, los técnicos españoles posteriores han protagonizado etapas cortas. Lo hizo José Antonio Camacho en 2004, que dimitió a los seis partidos en la etapa de los 'Galácticos' cuando cuatro meses le sirvieron para sentir que el vestuario era incontrolable y el efecto de sus decisiones con las estrellas. Su paso fugaz fue de récord: 6 partidos.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Hasta 20 llegó su sustituto, su gran amigo como ocurre ahora con el relevo de Arbeloa con Xabi Alonso. Mariano García Remón tomaba el testigo de Camacho y no acababa la temporada: era relegado tras poco más de tres meses por el brasileño Vanderlei Luxemburgo.

No fue hasta la apuesta por Rafa Benítez, que se ganó con sus éxitos tras salir del club blanco, en el Valencia primero en España, ganándose prestigio internacional con una Liga de Campeones con el Liverpool más títulos con Inter de Milán, Chelsea y Nápoles, cuando Florentino Pérez apostó por un técnico español.

El último hasta la llegada de Alonso fue Julen Lopetegui, la apuesta nacional tras el primer adiós del francés Zinedine Zidane después de convertirse en leyenda.Fue destituido tras 14 encuentros, con seis derrotas y dos empates, dejando los peores números de un entrenador en las dos etapas de Florentino Pérez.

Xabi Alonso era la apuesta como sucesor de Carlo Ancelotti, el técnico que debía asumir la responsabilidad de dirigir al equipo tras el adiós del entrenador que más títulos ganó, hasta 15, pero tampoco funcionó.