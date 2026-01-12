¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo técnico del Real Madrid?

Héctor Cantú

A unas horas de haber perdido la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por segundo año consecutivo, el Real Madrid ha tomado la decisión de cesar a Xabi Alonso como timonel del primer equipo.

Mediante un comunicado de prensa se ha tomado la decisión de acabar con el camino de Alonso al tiempo que han anunciado que Álvaro Arbeloa será el técnico encargado de llevar las riendas del primer equipo a partir de este momento.

Álvaro Arbeloa es una figura de casa que ha vivido los procesos como jugador y como entrenador de los equipos filiales.

Como futbolista, Arbeloa transitó por los equipos con límite de edad antes de llegar al primer equipo con el que disputó 238 partidos.

En total, con el cuadro merengue conquistó dos UEFA Champions League, un título de liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Como entrenador, su carrera ha sido totalmente en los clubes con límite de edad del Real Madrid, dirigiendo al Infantil A, Cadete A, Juvenil A y Real Madrid Castilla, equipos con los que consiguió un total de cinco títulos.

Barcelona: rey absoluto de la Supercopa de España

Ahora, Arbeloa vivirá su primera experiencia al frente del primer equipo, con el que tiene trazado el objetivo de revertir el mal camino que vivió el equipo en la primera parte de la temporada 2025-2026.

El primer partido de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid será el próximo miércoles en el marco de la Copa del Rey ante el Albacete.

Posteriormente, los merengues jugarán ante el Levante, en La Liga y contra el Mónaco en la UEFA Champions League.