El último saludo de Xabi Alonso y otros momentos que marcaron El Clásico de la Supercopa

Héctor Cantú

El Barcelona se impuso por segundo año consecutivo al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, un resultado que dejó fuera del banquillo merengue a Xabi Alonso.

Sin embargo, hubo algunos momentos que pasaron desapeercibidos para las cámaras de televisión durante la transmisión y que terminaron por enmarcar el último capítulo de la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid.

El último saludo entre Alonso y Florentino

Copyright: Reuters

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid saludó a su técnico luego de finalizar el partido y segundos antes de que Alonso recibiera su medalla de subcampeón. Horas más tardes, el presidente tomaría la decisión de finalizar la relación con el estratega español que apenas duró en el cargo ocho meses.

Sin pasillo al campeón

🔥 @FernandoSanzD19 🆚 @10JoseAlvarez 🔥



👀 El CARA a CARA más CALIENTE por Carvajal y Lamine Yamal. pic.twitter.com/qjCCczfIxm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 12, 2026

Antes de recibir el trofeo de campeón, el Barcelona hizo el pasillo al Real Madrid mientras los jugadores subían al templete para recibir sus medallas de subcampeón. Sin embargo, el equipo merengue no pagó con la misma moneda. A pesar de que Xabi Alonso instó a los jugadores a reconocer a su acérrimo rival, Kylian Mbappé y otros futbolistas se negaron a realizar los ‘honores’ en una muestra que ha sido considerada como un acto de antideportivismo.

Lamine Yamal vs. Dean Hujsen

Copyright: Reuters

En El Clásico no hay amistades. Por el contrario, las buenas relaciones pueden romperse en este tipo de partidos de pulsaciones tan elevadas. Así sucedió con Lamine Yamal y Dean Huijsen, compañeros en la Selección Española, quienes intercambiaron empujones durante la recta final del partido cuando el defensa central se interpuso en el camino de Lamine Yamal.

Ambos futbolistas volverán a verse las caras en la próxima concentración de La Roja y será hasta entonces cuando se vea si todo quedó en el calor del partido, o hay una ruptura en la amistad.

Raphinha, al borde del llanto

❤️‍🩹 Raphinha: “If Hansi Flick didn't come I would have left Barça. He changed everything”.



“He told me I was going to be important. This is what a player needs. Confidence”.@fcbarcelona 🎥 pic.twitter.com/EBqCuHeT9c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

El futbolista brasileño se convirtió en el gran héroe del Barcelona en el torneo. Con dos dobletes, uno en la semifinal y otro en el partido decisivo, Raphael Dias se llevó el premio al futbolista más valioso. Sin embargo, los minutos finales del encuentro fueron dramáticos para el sudamericano que con el silbatazo final, se fue de rodillas en la zona del banquillo antes de ser abrazado por Hansi Flick y pasar a celebrar con sus compañeros.

Arda Güler, el más dolido

Al futbolista turco le dolió demasiado el perder la final contra el Barcelona. Inmediatamente sonó el silbatazo final, el jugador del Real Madrid se dirigió hacia el túnel de vestuarios y al intentar patear una botella, resbaló y cayó. Las cámaras de los aficionados captaron el momento de un alicaído futbolista que poco pudo hacer para revertir el doloroso marcador para el Real Madrid.