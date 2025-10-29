Wojciech Szczesny confiaza cómo le adivinó el penal a Kylian Mbappé

Redacción FOX Deportes

Wojciech Szczesny fue instrumental en El Clásico, a pesar de que el Barcelona perdió, el polaco registró nueve salvamentos, incluido un penal a Kylian Mbappé.

Ese rechazo significó la primera pena máxima que un arquero detiene desde 2008, cuando Iker Casillas le negó el tanto a Samuel Eto’o en la Jornada 15.

Wojciech Szczęsny, el arquero que le ataja penales a las superestrellas

Sobre su hazaña, Szczesny comentó en el canal oficial del Barcelona:

"Estudio mucho. Antes de cada encuentro miro los últimos 20 penaltis de los dos o tres principales lanzadores. A veces sacas información durante su carrera".

Mbappé, no había fallado un penal desde el 24 de mayo de 2025 y había convertido sus últimos seis disparos, ante España (Nations League), Osasuna (La Liga), Islandia (eliminatoria mundialista), Olympique de Marsella (Champions League, dos veces), Levante (La Liga) y Kairat (Champions League).

A l francés ya lo había enfrentado desde los 11 pasos, en la Jornada 35 de la temporada pasada, así que ya tenía información, “fue bastante obvio, me marcó el último penalti lanzando así”.