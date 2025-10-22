Wojciech Szczęsny será el portero titular de Barcelona en El Clásico

Oscar Sandoval

Barcelona comenzó este miércoles a pensar en el duelo contra Real Madrid del próximo domingo, realizó una práctica regenerativa para quienes jugaron ante Olympiacos y en ella, Szceszny trabajó como titular ante la baja de Joan García.

Hans Flick saltó al campo de entrenamiento con buenas noticias luego de la recuperación de Raphinha quien estará disponible para El Clásico luego de lesionarse ante Oviedo el pasado 25 de septiembre, sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el alemán que mantenía alguna esperanza de contar con portero catalán.

Mundo Deportivo asegura que “quienes seguro no estarán” frente al conjunto ‘Merengue’ son “Robert Lewandowski, Dani Olmo y Joan García” quienes estarían de baja “mínimo una semana más” antes de recibir el alta médica.

Será el cuarto partido que Szceszny esté bajo la portería de Barcelona luego de ser titular contra la Real Sociedad, Sevilla y Girona en La Liga tras la baja del guardameta español quien se rompió el menisco interno de la rodilla derecha ante Oviedo.