Williot Swedberg, el 'extraño' del Celta que hizo añicos al Real Madrid

Héctor Cantú

El Celta de Vigo ha dado un zarpazo sobre la mesa luego de terminar con una sequía de prácticamente una década sin poder vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Dos golazos de antología de Williot Swedberg, terminaron por exhibir a un Real Madrid que ha sufrido su segundo descalabro de la temporada y que ahora ve con tristeza, cómo el Barcelona se aleja en el liderato de la competición.

PRECIOSA DEFINICIÓN: GOLAZO DE TACO DE SWEDBERG PARA EL 1-0 PARCIAL DE CELTA A REAL MADRID. pic.twitter.com/uVjsvrMPXE — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

El equipo blanco vuelve a dejar serias dudas sobre el terreno de juego, por la actitud de sus jugadores, por las bajas que tiene que afrontar y por que esta noche, cuando Kylian Mbappé ha sido asfixiado por la defensa rival, se han venido a menos.

Los dos goles de Swedberg son auténticas obras maestras. La primera, con una definición de pie externo que terminó en el fondo de las redes.

CONTRA PERFECTA SOBRE LA HORA PARA LIQUIDAR TODO: doblete de Swedberg para el 2-0 final del Celta De Vigo a Real Madrid. pic.twitter.com/MdaZAM6Je3 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

La segunda, en un contragolpe cuando el Real Madrid tenía dos jugadores menos en cancha, quitándose de encima a Thibaut Courtois, y enviando la poelota al fondo de las redes caminando.

La peor noticia para el Real Madrid es que ahora tendrá que enfrentar un importante duelo de la UEFA Champions League antes de medirse al Alavés y al Sevilla, sus últimos dos sinodales en el año en el futbol español.