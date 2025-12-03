Real Madrid reaccionó ante Athletic y prendió La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 3-0 a Athletic de Bilbao para regresar a la pelea por La Liga, no podía permitir que Barcelona se escapara y consiguió una victoria recobrando la sonrisa y sensaciones positivas que lo dejan a un punto del líder.

La necesidad obligó al Madrid que cambió la imagen de los últimos tres partidos ligueros, tres empates abrieron los cuestionamientos, pero el equipo de Xabi Alonso cerró filas y ganó con autoridad en uno de los campos más complicados del futbol español.

El conjunto ‘Merengue’ fue un peligro constante desde el inicio y no tardó en abrir el marcador, lo hizo a los siete minutos con un golazo de Kylian Mbappé aprovechando los mejores momentos futbolísticos de los visitantes en las últimas semanas.

Si no es GOLAZO no cuenta. pic.twitter.com/wBsw50pf1J — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 3, 2025

Cuando intentó reaccionar el Athletic, apareció Thibaut Courtois para atajar un disparo de volea de Gorka Guruzeta y evitar el empate en una acción de Berenguer sacando el brazo cuando la portería parecía estar de par en par.

Los visitantes recuperaron el control del balón y volvieron a enfilarse rumbo al área bilbaína consiguiendo aumentar la distancia al 42 con cabezazo de Eduardo Camavinga tras una asistencia con la testa de Mbappé quien todavía tenía para más.

El francés liquidó por completo a ‘Los Leones’ luego de marcar el 3-0 con un zapatazo desde fuera del área y su gol 16 en liga al 59 para asegurarle los tres puntos a Real Madrid que quedó a un paso de Barcelona.